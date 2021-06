Duterte nanawagan ng maayos na pagtatapon ng medical waste

MAYNILA - Ikinabahala ni Pangulong Rodrigo Duterte natatanggap niyang mga ulat patungkol sa maling pagtatapon ng medical wastes.

Sa kanyang "Talk to the Nation" Lunes ng gabi, binigyan diin ng Pangulo ang paggunita ng buong mundo ng “World Environment Day” noong June 5 kung saan isinulong ang commitment ng bansa sa pag-aalaga sa kapaligiran.

"Sadly, however, the COVID-19 crisis has also given a rise to plastic waste and pandemic. The popularity of delivery of services has produced considerable solid waste such as the delivery of packaging of both food and non-food products. Also, a serious concern is the proper disposal of medical waste. There have been several reports of poor disposal," aniya.

Dagdag pa ni Duterte na noong mayor pa siya ng Davao City, may nakapagsabi sa kaniya na inililbing umano sa buhangin ang ilang medical wastes ng mga gamot.

Mali ito ani Duterte, at nagbigay rin siya ng payo kung paano dapat itinatapon ang medical wastes.

"You might as well wait for the garbage men to look the garbage and balutin ninyo ‘yang mga ano ninyo, mga medisina ‘yong naturok na at saka ‘yong mga syringe, balutin ninyo, ibigay ninyo sa basurero," aniya.

Kamakailan lang din ay may mga napaulat na mga nakuha ring gamit na face masks ang ilang divers sa Bauan, Batangas.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC