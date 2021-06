ALAMIN: Sino-sino ang pasok sa A5 priority group vaccination?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Tinatayang nasa 8.5 milyong indibidwal ang bahagi ng A5 priority group.

Kabilang dito ang mahihirap na miyembro ng populasyon na nasa edad 18 hanggang 59 anyos.

Hindi ito medical o economic frontliner at wala ring iniindang sakit, pero nasa listahan ng mahihirap base sa National Household Targeting System for Poverty Reduction - o ayon sa verification ng lokal na pamahalaan.

Ayon kay vaccine "czar" Carlito Galvez Jr. posibleng simulan na rin ang pagbabakuna sa kanila oras na dumating ang 4.2 milyong COVID-19 vaccine doses mula COVAX facility ngayong Hunyo.

"Titingnan natin 'yung program flow ng ating LGUs, just in case na nakita nila na talagang wala nang dumarating at na-exhaust na nila 'yung kanilang effort to allow A1 to A3 to be vaccinated, pwede na silang pumunta sa A5," ani Galvez.

Dagdag ni Galvez, may humigit-kumulang 2 buwan lang din ang Pilipinas para gamitin ang higit 2 milyong AstraZeneca doses na inaasahang made-deliver bago matapos ang Hunyo, bago ito mag-expire.

"So kailangan po talaga natin sa other sectors so we can exhaust 'yung administration ng AstraZeneca before it will be expired on August," ani Galvez.

Target ng gobyerno na pabilisin ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa bansa at makapagturok ng 250,000 doses kada araw ngayong buwan.

Umaasa si Galvez na kakayanin ito dahil higit 11 milyong COVID-19 vaccines ang inaasahang darating ngayong Hunyo.

Kabilang dito ang 100,000 Sputnik V na inaasahan sana ngayong araw.

Pero ayon kay Galvez, nakikipag-usap pa sila kung puwedeng dagdagan ang bakunang isasama sa shipment.

"At least 1 million… We are planning in every delivery. So mas madali iplano siya kung in bulk siya. They have already signed many contracts previously ahead of us, at the same time they have domestic requirements eh," ani Galvez.

Nasa 50 milyong COVID-19 vaccine doses naman ang inaasahang darating sa bansa pagdating ng ika-3 quarter ng taon, habang 40 hanggang 60 milyong doses pa para sa huling quarter ng 2021 kung maide-deliver ang lahat ng commitments ng manufacturers.

Dahil dito, inaasahan na kalagitnaan ng Setyembre at Oktubre simulan ang pagbabakuna ng general population o natitirang populasyon na hindi pa nababakunahan.

Ayon kay Galvez, tinanggal na ang priority group B na nasa unang COVID-19 vaccination plan dahil karamihan ay nakasama na sa unang 4 na priority groups.

"After completing 'yung A4 and A5, we can now go to the general population. It doesn’t mean na tatapusin natin 'yun. Once magkaroon tayo ng critical mass, at least 50 percent, that has already been vaccinated significantly, at least medyo puwede na tayong mag-move forward," ani Galvez.

Sa ngayon, nasa 9.3 milyong COVID-19 vaccine doses ang dumarating sa Pilipinas at higit 6 milyon dito ay naiturok na.

Nasa 1.6 milyong Pilipino naman o halos 2.3 porsiyento ng target ang fully vaccinated habang halos 4.5 milyon ang nakatanggap ng unang dose.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News