40 tinamaan ng chikungunya sa Pola, Oriental Mindoro

Pumalo na sa 40 ang mga tinamaan ng chikungunya sa Pola, Oriental Mindoro, sabi ngayong Martes ng health officer ng bayan.

Ayon kay Dr. Leah Pinafrancia Reyes, Pola municipal health officer, nagsimulang may maitalang kaso ng chikungunya 2 buwan na ang nakakaraan pero biglang dumami ito noong nakaraang 2 linggo.

Nasa edad 30 hanggang 50 ang mga tinamaan ng naturang sakit, na nagmumula sa kagat ng lamok.

Sa ngayon, gumaling na ang iba sa mga tinamaan ng sakit.

Kabilang sa mga nararanasan ng mga nagkakasakit ay joint pain, rashes at lagnat.

"'Yong iba [na] may fever, ayaw nila magpa-check up kasi natatakot magpa-check up, baka ma-swab, baka COVID," ani Reyes.

Ayon kay Reyes, kontrolado pa rin ang sitwasyon at nagsasagawa na ang lokal na pamahalaan ng misting.

Nasa 6 na barangay ang apektado ng pagtama ng sakit, ani Pola Mayor Jennifer Cruz.

