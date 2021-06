2 anyos na bata, patay matapos mahulog sa balon sa Bataan

Kuha ng MDRMMO-Mariveles

Patay ang isang 2-anyos na bata matapos itong mahulog sa isang lumang balon sa Mariveles, Bataan nitong Lunes.

Ayon sa may-ari ng naturang balon sa Barangay Alas-Asin, tinawag niya ang ama ng bata para magkumpuni at maglinis ng kanal sa kaniyang paupahang bahay nang maganap ang insidente.

Sinundan pala ang ama ng anak at sa kasamaang palad, napatapak ang anak sa luma at marupok na plywood na takip ng balon, na may 20 feet ang lalim.

Nakuha pang makababa ng ama para sagipin sana ang anak pero maging siya ay nahirapan nang mawalan siya ng malay dahil sa init, kawalan ng hangin, at sangsang na amoy sa ilalim ng balon.

Inabot ng isang oras bago nakuha ang dalawa ng mga rescue workers.

Nagpapagaling ngayon ang ama ng bata.

—Ulat ni Gracie Rutao

