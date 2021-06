1Sambayan isasapubliko ang mga 'manok' sa halalan 2022 sa Oktubre

MAYNILA — Naniniwala ang 1Sambayan coalition, samahan na layong pag-isahin ang oposisyon bago ang mahalagang halalan sa 2022, na makukumpleto na ang kanilang mga susuportahang kandidato pagdating sa Oktubre.

Sabi sa TeleRadyo ni 1Sambayan convenor Howard Calleja, dapat kasing mapakinggan nila ang iba't ibang sektor dahil magkakaiba ang kanilang mga hinaing.



Patuloy din aniya ang proseso sa pagpili ng mga kandidato.

Sa Hunyo 12 nakatakda namang ilunsad ng 1Sambayan coalition ang selection process para sa mga kandidatong susuportahan sa 2022.

"Pantay-pantay po nating susuriin at titingnan kung sino po, hindi lang po 'yung capable, hindi lang po 'yung winnable, pero pagsasamahhin natin 'yan, 'yung integrity, capability at 'yung kakayahan po na gumanap o gumawa ng national campaign, kasama 'yung physical at mental health ng kandidato," sabi ni Calleja.

Patuloy ang pagkalampag sa koalisyon na ilabas na ang mga susuportahang kandidato sa gitna ng tumitinding espekulasyon sa mga magiging manok naman ng administrasyon.

Laman ng balita kamakailan sina Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio, Sen. Manny Pacquiao, at Manila Mayor Isko Moreno, na layon umanong kumandidato sa pagkapangulo.

Nananatili namang bukas si Vice President Leni Robredo sa pagtakbo, pero hindi pa niya tahasang sinasabi kung ano ang kaniyang plano.