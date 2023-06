TINGNAN: Flores de Mayo sa Roma

ROME - Pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang Misa para sa taunang Flores de Mayo ng Filipino community sa Roma na ginanap sa Basilica of St. Mary of the Angels and of the Martyrs.

Dinaluhan ni Consul General Donna Feliciano-Gatmaytan ng Philippine Embassy sa Italya ang pagdiriwang. Ngayong taon, ang coordinators ng bawat pamayanan ang naging mga sagala sa Santacruzan.

Ang Flores de Mayo o ‘Flowers of May’ ay pamana ng mga Espanyol bilang debosyon sa Mahal na Inang Birhen sa pamamagitan ng nobena at pag-aalay ng mga bulaklak sa buong buwan ng Mayo.

