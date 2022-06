Watch more News on iWantTFC

Tatlo pang karagdagang kaso ng COVID-19 omicron BA.5 ang natukoy sa Pilipinas, ayon sa Department of Health.

Tinatayang 10% hanggang 30% na mas nakahahawa ang naturang sublineage kumpara sa omicron BA.2.

Dalawa sa mga bagong kaso ay galing sa Calabarzon at inaalam pa ang lokasyon ng isa. Isa sa kanila ay fully vaccinated kontra COVID-19, ang isa ay walang bakuna, at ang natitirang isa ay inaalam pa ang vaccination status.

“We are still undergoing verification regarding their travel history. Kasulukuyan pa rin inaalam ang mga naging sintomas ng tatlo, gayundin ang kanilang naging close contacts. Gayunpaman, ang mga indibidwal na ito ay kasalukuyan nang tagged as recovered,” sabi ni DOH spokesperson Usec. Maria Rosario Vergeire.

Ayon sa DOH, mataas ang probability na may local transmission na rin ng BA.5, pero kailangan pa ng dagdag na ebidensya para makumpirma ito.

“‘Pag tiningnan natin ang history ng mga kaso, we can say na wala tayong international sources for BA.5,” sabi ni Vergeire.

Inanunsyo rin ng DOH na pito pang karagdagang kaso ng Omicron BA.2.12.1 ang natukoy sa bansa. Tatlo rito ay mula sa Metro Manila, at tig-isa sa regions 1, 2, 4 at 5.

Pagdating sa COVID vaccination status ng mga ito, tatlo ang fully vaccinated, tatlo ang walang bakuna, at isa ang kinukumpirma pa.

Nilinaw ng ahensya na hindi direktang konektado ang pagpasok ng mas nakahahawang Omicron subvariants sa bahagyang pagtaas ng mga nagpopositibo sa COVID sa bansa. 1,276 ang naitalang bagong kaso mula May 31 hanggang June 6—umakyat ang national COVID positivity rate ng 0.1% kumpara noong nakaraang linggo.

Sabi ng DOH, nakitaan din ng mabagal na pagtaas ng COVID cases ang Metro Manila.

“Itong mga pagtaas ay mababa lang. Hindi siya significant na increases,” sabi ni Vergeire.

“Ang mga nasabing bahagyang pagtaas ng kaso ay kasalukuyang hindi pa nagtatranslate sa pagtaas ng hospital admissions and utilization rates. Nananatili po ang ating national utilization rate sa low-risk at 14.67% to 17.76% sa lahat ng rehiyon,” dagdag niya.

Naniniwala ang isang infectious disease specialist na malaking bagay ang COVID vaccination at booster kaya kaunti ang mga nagkakaroon ng malalang sintomas sa kabila ng mas nakahahawang omicron subvariants.

“We were initially worried about BA.4 and BA.5 dahil mukhang nagda-drive siya ng 5th wave sa South Africa. But actually, nagpeak yung 5th wave ng South Africa, maybe 1/3 ng original omicron peak eh. So mukhang gumagana ‘yung vaccines, mukhang mild pa rin ‘yung nagiging cases…We have a lot of hope that ‘yung current vaccination program natin at patuloy nating paggamit ng masks will be successful,” sabi ni Dr. Edsel Salvaña.

Nasa 69.5 milyong indibidwal na o higit 77% ng eligible population ang may kumpletong bakuna kontra COVID sa bansa, 14.3 million ang may unang booster, at higit 426,000 ang may ikalawang booster.

Sa June 20, inaasahan ng DOH na darating ang 300,000 COVID vaccine doses mula COVAX facility na kapalit ng mga bakuna sa bansa na malapit nang mag-expire o expired na.