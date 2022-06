TINGNAN | Mga Pinoy sa Platinum Jubilee pageant

LONDON- May sampung libong katao ang lumahok sa Platinum Jubilee pageant noong Linggo, June 5 na huling araw ng selebrasyon bilang pagpaparangal at pagpupugay kay Queen Elizabeth II, ang longest-reigning British monarch.

Kasama sa pageant ang ilang Pinoy tulad ni Ryan Manicad ng London Brompton Club, Marie Fairbank at Midz Mirabueno. Maliban rin sa maraming nanuod at nagbigay ng suporta at pasasalamat sa Reyna.

Noong Biyernes, naimbitahan naman sa by-invite-only Thanksgiving service sa St. Paul’s Cathedral si Nyel Camilon ng Bahaghari UK at Phoebe Dimacali ng Filipino Domestic Workers Association, bilang pagkilala sa kontribusyon ng Filipino community sa UK.

Photos by Ernie Delgado, Ryan Manicad, Midz Mirabueno at Nyel Camilon