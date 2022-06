Inilalabas ng mga awtoridad mula sa isang pawnshop sa Kalibo, Aklan ang labi ng babaeng manager nito. Larawan mula sa Kalibo police

Natagpuang patay ang babaeng manager ng isang pawnshop sa Mabini Street, Kalibo, Aklan nitong Lunes ng umaga.

Nakilala ang biktima na si Bonna Hercia Ambay, 23 taong gulang na residente ng Pandan, Antique.

Ayon sa pulisya ng Kalibo, natagpuan si Ambay ng mga kasamahan niya sa trabaho na duguan at nakahandusay sa loob mismo ng pinagtatrabahuhang pawnshop.

Kaagad na humingi ng tulong ang mga kasamahan nito sa mga awtoridad para masuri ang insidente.

Magbubukas na raw sana ng pawnshop ang mga katrabaho ni Ambay nang mapansin nilang nakasara ang roll-up door at naka-lock pero bahagyang nakabukas ang secondary gate nito.

Nang silipin nila ito, doon na nakita ang bangkay ng biktimang nakahandusay sa sahig.

Sa pagsusuri ng pulisya, nakita nilang may mga tama ng saksak sa kamay at dibdib ni Ambay.

Sa ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ng Kalibo PNP ang naturang krimen.

Inaalam din ng mga pulis kung sino ang salarin at ano ang motibo nito, at kung may mga nawawala ba sa loob ng pawnshop.

—Ulat ni Rolen Escaniel