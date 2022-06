Naglabas ng makapal na usok at ubo ang Bulkang Bulusan sa pag-alboroto nito noong Linggo, Hunyo 5, 2022. Larawan mula kay Ruben Basilio



Nakatakdang pauwiin na ngayong Martes ang mga residente ng Juban, Sorsogon na inilikas matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Bulusan nitong Linggo.

Ngayong hapon inaasahang ipatupad ang "decampment" o pagpapauwi ng mga bakwit kapag nalinis na ang mga lugar na tinamaan ng ashfall galing sa bulkan.

Kailangan lang ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) ng Juban ang "go signal" mula sa clearing operation team bago pauwiin ang mga lumikas.

“Once na may go signal na sa clearing operation team na talagang malinis na iyong area natin, gradual na natin silang papabalikin. Pero ia-assess pa rin natin iyong mga residente na may sakit, kung safe na ba talaga silang pabalikin,” sabi ni Arvee Lodronio, hepe ng Juban MDRRMO.

Nitong Martes ng umaga, nagpatupad ng malawakang paglilinis ang pulisya, militar, at mga bumbero sa mga lugar na nabagsakan ng abo mula sa Bulusan.

Una nang sinabi ni Sorsogon Governor Francis Escudero na pauuwiin nila ang mga lumikas na residente kapag hindi na nag-alboroto muli ang Bulusan sa loob ng 2 or 3 araw.

Ayon sa mga awtoridad, mahigit 300 residente o 107 pamilya ang inilikas matapos ang phreatic o steam-driven eruption ng Bulkang Bulusan.

— Ulat ni Jose Carretero

