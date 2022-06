MAGUINDANAO — Napatay sa isang operasyon ng militar ang umano'y tagapagsalita ng Islamic State (IS) sa East Asia at finance officer ng grupong Dawlah Islamiya (DI) sa Pilipinas.

Kinumpirma ng Western Mindanao Command (WESMINCOM) ng Philippine Army na napatay nitong Lunes ng hapon si Abdulfatah Oma Alimuden, alyas "Abu Huzaifah," sa Datu Salibo, Maguindanao.

Ayon sa tagapagsalita ng WESMINCOM na si Maj. Andrew Linao, isa ring "conduit" o middle man si Abu Huzaifah sa ISIS Central.

Isa raw malaking dagok sa operasyon ng DI sa bansa ang pagkapatay kay Abu Huzaifah at tagumpay naman ito para sa gobyerno, ayon sa militar.

Dagdag ni Linao, malaki ang posisyon ni Abu Huzaifah sa DI dahil siya ang kumukuha ng suportang pinansyal at logistics para sa grupo.

Sa kanya rin umano dumadaan ang mga materyales na ginagamit sa pagbuo ng mga improvised explosive devices na posibleng ginamit sa mga pambobomba kamakailan.

"It's really an achievement from the Armed Forces and to the Filipino people, especially na high-value target itong na-neutralize," ani Linao.

Isang purong Pilipino si Abu Huzaifah. Matagal na rin umano itong minamanmanan ng militar bago inilunsad ang operation.

—Ulat ni Lerio Bompat

