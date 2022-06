MAYNILA - Kung wala lang suot na face mask ang mga pasahero, aakalaing back-to-normal na at wala nang pandemya sa Marcos Highway.

Hindi lang kasi pasensiya ang kailangang baunin kung hindi malakas rin na katawan dahil sa habulan ng mga masasakyan.

Kakaunti na kasi ang nasasakyang jeep sa harap ng mga taas-presyo sa petrolyo - bagay na nagtulak sa mga tsuper na maghanap ng ibang mapagtatrabahuhan.

Kasama sa nakikipagsapalaran para makasakay ng jeep ang 60 anyos na si Hilaria Billen.

"Nahirapan, siyempre kasi medyo may edad na ano na makipaghabulan, siksikan… Mas mabuti na lang mag-bike ako papunta doon hindi na ako makikipaghabulan sa sasakyan," ani Billen.

Natataon pang natataga siya ng pasahe sa nasasakyang jeep pa-Antipolo. Siyam na piso lang ang minimum fare pero hindi na nasusuklian minsan si Billen.

"'Yung pamasahe ko sa jeep 9 (pesos), nagiging 13 na o kaya 12 pag binigay ko 15, tatlong lima, susuklian ako P2 na lang, piso, kapag naiipon mo 'yan pandagdag sa gatas," ani Billen.

Sa ride-hailing app naman ngayon kumukuha ng masasakyan si Ays Macaalin dahil natatagalan sa paghihintay sa masasakyang jeep.

"Medyo mahirap talaga kasi kanina pa ako naghahanap dito wala akong makitang jeep, puro puno," ani Macaalin.

Sa Batangas, may mga pasahero na ang nagdadagdag sa pasahe bilang tulong sa mga jeepney driver ngayong mataas ang presyo ng krudo. Pero minsan may mga tumatakas pa sa pagbabayad.

Hindi naman nila hiling ang pagtaas ng pasahe, basta maibaba lang ang presyo ng krudo dahil hindi na kinakaya ng kita nila ang mapatakbo ang mga jeep. Dahil dito, marami na ang naghanap at napapaisip maghanap ng trabaho.

"Kapag ako ay wala nang maiuwing isang kilong bigas, ay siya ho, mamumundok na ho. Ay ako naman ay may kamag-anak sa Banahaw at ako ay doon titira. Sana po ay matulungan mga driver ang gawa ho ang ikaw nga inaasahan ng pamilya eh wala nang madalang bigas, ulam," ani Alejandro Supillo, isang jeepney driver.

Ayon naman sa isang transport cooperative sa Antipolo, kalahati ng higit 70 unit nila ay wala nang nagmamaneho dahil nakahanap na ng ibang mapagkakakitaan.

"Nag-aaral ako ng online [para makapasok] sa call center, baka makatsamba kasi talagang nagigipit na kami," ani Jun Rubenta.

Ang resulta, kulang na ang napapatakbong jeep kaya pahirapan na ang paghahanap ng masasakyan ng mga pasahero.

Nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na malabong maaprubahan ang hiling ng ilang trransport groups na taas-singil lalo na't unang maapektuhan ang mga pasahero.

“Simply put, 'yung ating commuters, wala naman silang katulad na ayuda na tulad ng operators and drivers. Necessarily sa kanila napa-pass 'yung burden kung anong increases na mangyayari, it will also [be] burden to the passengers," ani LTFRB Executive Director Ma. Kristina Cassion.