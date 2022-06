Ipinakita sa isang exhibit ang preserved o stuffed na Philippine eagle na si Pag-asa, na pumanaw noong nakaraang taon. Larawan kuha ni Hernel Tocmo



Muling nakita ang iconic Philippine eagle na si Pag-asa nang maisali ang preserved o stuffed eagle sa Philippine Eagle Week exhibit sa isang mall sa Davao City.

Pumanaw si Pag-asa noong Enero 6, 2021 sa edad na 28 dahil sa impeksiyon.

Si Pag-asa ang pinakaunang Philippine Eagle na isinilang sa pamamagitan ng cooperative artificial insemination (CAI) techniques sa Philippine Eagle Center.

Ibinida rin sa interactive exhibit ang "35 milestones in Eagle Conservation."

Ngayong taon ang ika-35 na taon ng Philippine Eagle Center sa Davao City, ang tanging captive breeding facility para sa Philippine eagle sa buong mundo.

Itinuturing itong "home away from home" para sa rescued Philippine eagles at iba pang wildlife.

Idinadaos tuwing Hunyo 4 hanggang 10 ang Philippine Eagle week bilang pagdiriwang sa buhay ng pambansang ibon at para ikampanya ang proteksyon at conservation ng mga ipinagmamalaking uri ng agila.

Ang giant bird of prey na ito ay makikita sa Luzon, Samar, Leyte, at Mindanao, at itinuturing na critically endangered species ng International Union for Conservation of Nature (IUCN)l Mayroon na lamang tinatayang 400 pares nito sa kagubatan.

— ulat ni Hernel Tocmo

