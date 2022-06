Binobomba ng tubig ang kalsada sa Quirino Grandstand matapos isara ang COVID-19 vaccination at testing center, Hunyo 7, 2022.

Tuluyan nang binaklas ngayong Martes ang drive-thru COVID-19 vaccination at testing center sa Quirino Grandstand sa Maynila.

Wala na ang mga tent at barikada sa gitna ng kalsada na dating kinatatayuan ng vaccination at testing site. Binomba na rin ng tubig ang kalsada para matiyak na malinis ito.

Nadaraan na rin ulit ng mga motorista ang lahat ng lane sa naturang kalsada.

Enero nang buksan ang drive-thru COVID-19 vaccination sa lugar, at may mga pagkakataong dagsa at pinipilahan ito ng mga nagpapaturok.

Batay sa tala ng Manila Public Information Office, pumalo sa 36,961 ang bilang ng mga nagpabakuna sa Quirino Grandstand noong Enero.

Noong Lunes, huling araw, nasa 620 na lang ang nagpabakuna.

Sa kabila ng pagsasara ng drive-thru vaccination, sinabi ng lokal na pamahalaan ng Maynila na tuloy pa rin ang operasyon ng Manila COVID-19 Field Hospital sa Quirino Grandstand.

Tuloy din ang pagtuturok ng primary vaccine series at booster shots sa mga tukoy na health centers, malls at district hospital sa lungsod.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News

