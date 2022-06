6 impormante ng PDEA, binigyan ng pabuya

MAYNILA - Umabot P9.6 million ang pabuya na ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa kanilang 6 na impormante mula sa iba’t ibang lugar.

Malaking tulong para sa PDEA ang kanilang Operation Private Eye. Isa itong programa kung saan may mga impormante na nagbibigay sa kanila ng impormasyon ukol sa kalakaran ng mga ilegal na droga sa buong bansa.

Kahapon kinilala ang kanilang katapangan sa pagsisiwalat ng mga impormasyon ng mga taong sangkot sa bentahan ng iba’t ibang klase ng ilegal na droga.

Pinangunahan ni PDEA Director General Wilkins Villanueva ang pagbibigay ng P9.6 milyon na pabuya sa anim na impormante na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga droga at pagkakahuli at pagkakapatay sa drug personalities.

Nakatakip ang mukha ng mga impormante para sa kanilang seguridad at alias lang kanilang gamit na pangalan.

Isa si alias Shaider sa mga nakatanggap ng pabuya na nagkakahalaga ng P1,253,316.34 para sa impormasyong ibinahagi nya kung saan 15,982.71 gramo ng methamphetamine hydrochloride o shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Kalayaan Avenue, Barangay West Rembo sa Makati City noong March 8, 2021.

Si alias Bonky naman ay nabigyan ng P675,682.47 na pabuya para sa nakumpiskang 9,989.10 gramo ng shabu at pagkakapatay sa dalawang drug suspects noong May 23, 2021 sa Nepomuceno Street, Katarungan Village 1, Phase 2, Barangay Poblacion, Muntinlupa City.

Si alias Dream ang may pinakamalaking natanggap na pabuya dahil sa 3 buy bust operation kung saan ang mga impormasyon ay galing sa kanya.

Umabot sa P2,000,000 ang pabuya niya sa nakumpiskang 74,888.10 grams ng shabu at pagkakapatay sa isang drug suspect sa Barangay Santol sa Balagtas, Bulacan noong August 1, 2021.

Nakatanggap din siya ng P2,000,000 sa nakuhang 47,845.94 grams ng shabu at natimbog ang dalawang drug personalities noong September 9, 2021 sa Barangay Magdalo, Imus, Cavite.

Noong buwan pa rin ng Septymebre, 2021 magkasunod na buy-bust operation ang ikinasa ng PDEA sa Las Piñas City base sa impormasyon ni alyas Dream kung saan nakumpiksa ang mahigit 9,000 na gramo ng shabu at naaresto ang isang drug personality. Nasa mahigit P491,000 ang naging pabuya ni Dream sa dalawang operasyon sa Las Piñas.

Isa pang P2,000,000 ang ibinigay na pabuya kay Dream sa buy bust operation sa Barangay Molino 3, Bacoor City, Cavite noong October 1, 2021 kung saan nakumpiska ang 146,480 grams ng shabu. Naaresto sa operasyong ito ang tatlong drug personalities.

Sa Barangay New Lower Bicutan, Taguig City naman, nasabat ng mga operatiba ang 46,578.87 grams ng marijuana at nahuli ang dalawang suspek noong September 18, 2021. Si alias Talahib ang impormante rito at nabigyan sya ng pabuya na nagkakahalaga ng P279,473.22.

Ang impormanteng si alyas Dennis naman ay may ibinahaging dalawang impormasyon sa PDEA kung saan dalawang drug personalities ang naaresto at nakumpiska ang 522.14 grams ng shabu sa Alabang, Muntinlupa City noong October 6, 2021. Sa operasyong ito, may pabuya siyang P46,022.83 habang sa operasyon sa Sucat, Parañaque City noong October 7, 2021, nakumpiska naman ang 4,981.29 grams ng shabu kung saan katumbas nito ang pabuyang P396,628.03.

Ang pang-anim sa mga nabigyan ng pabuya ay si alias Kefot kung saan kalahating milyong piso ang kanyang natanggap kapalit ng impormasyong ibinahagi nya sa PDEA. Nasa 91,515.20 grams ng marijuana ang nasabat sa buy bust operation sa Poblacion, Tuba, Benguet noong November 18, 2021. Timbog sa operasyon ang isang suspek.

Ayon kay Villanueva, ang approval at computation ng mga pabuya ay base sa uri at dami ng iligal na droga at sa purity nito.

Iba’t ibang grupo o organization ang bumubuo ng Private Eye Rewards Committee. Kabilang dyan ang academe, non-government organizations, law enforcement, religious at business sectors.

Sabi pa ni Villanueva, hindi sila titigil sa pagsawata sa ilegal na droga at ipinagpasalamat ang partisipasyon ng publiko sa anti-drug campaign ng pamahalaan.