Unang Islamic Cemetery sa Maynila, binuksan sa publiko

Pinasinayaan ng Muslim leaders kasama si Mayor Isko Moreno ang Manila Islamic Cemetery nitong Lunes ng umaga. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Inumpisahan ng panalangin ng mga Muslim leaders kasama si Mayor Francisco "Isko Moreno" Domagoso ang pagbubukas ng Manila Islamic Cemetery sa loob ng Manila South Cemetery nitong Lunes ng umaga.

May sarili nang burial grounds ang mga Muslim sa lungsod at hindi na kailangan dalhin pa sa Mindanao ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay.

Ito ang kauna-unahang sementeryo na eksklusibo para sa mga Muslim sa lungsod ng Maynila. May lawak itong 2,400 square meters at ginastusan ng lokal na pamahalaan ng halos P50 milyon.

Libre rin ang pagpapalibing dito para sa mga residente ng Maynila, ayon sa alkalde.

Kumpleto ang pasilidad ng Islamic Cemetery para sa mga tradisyon ng Islam tulad ng washing at prayer area. Bukod sa sementeryo, may Cultural Hall din ito.

Ayon kay Domagoso, ito ay bilang pagkilala sa mga Muslim na siyang namuno sa lungsod may 500 taon na ang nakalilipas.

“Ito yung ipinangako ko, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, kay Vice Chairman Ghazali Jaafar, na kapag binigyan ako ng pagkakataon pagdating ng araw, we will build a place for our Muslim brothers and sisters in Manila. Now, they can have place here in Manila. Salamat sa Diyos at nakaraos tayo, despite may pandemic," ani Domagoso.

KAUGNAY NA BALITA

Watch more in iWantTFC