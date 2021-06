Mayor ng bayan sa Sultan Kudarat, nasawi dahil sa COVID-19

Namayapa si Tacurong Mayor Angelo Ortizo Montilla noong Hunyo 6 matapos magpositibo sa COVID-19. Tacurong LGU

GENERAL SANTOS CITY - Nagluluksa ang bayan ng Tacurong sa Sultan Kudarat matapos pumanaw ang alkalde nitong si Mayor Angelo "Roncal" Ortizo Montilla dahil sa COVID-19.

Isinugod sa isang pagamutan sa General Santos City ang 62-anyos na alkalde matapos magpositibo sa coronavirus ngunit binawian din ng buhay dakong 9:30 ng gabi noong Hunyo 6, ayon sa opisyal na pahayag ng Tacurong local government.

"Mayor Roncal will be remembered as a tireless leader who sacrficied his life in the name of public service. He is a true son of Tacurong. his legacy will live on," ayon sa pahayag.

Nagsilbing alkalde si Montilla sa bayan mula 2019. Naging kinatawan ito ng lone district ng Sultan Kudarat mula 1995 hanggang 2004.

--Ulat ni Chat Ansagay

KAUGNAY NA BALITA

Watch more in iWantTFC