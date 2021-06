NCR tourists dagsa muli sa Boracay matapos luwagan ang restrictions

BORACAY, Aklan — Dumagsa ang mga turista sa isla ng Boracay sa unang linggo ng Hunyo kasabay ng pagtanggal ng travel restriction sa mga lugar na nasa ilalim ng modified general community quarantine (MGCQ) status.

Sa datos na inilabas ng Malay Tourism Office nitong Lunes, umabot sa 2,905 ang naitalang tourist arrivals simula Hunyo 1 hanggang Hunyo 6, Linggo.

Ayon kay Felix Gregorio Delos Santos, hepe ng opisina, mga turistang taga-NCR ang may pinakamarami na dumating sa isla na umabot sa 1,760.

"Natutuwa kami na open na, in-allow ng IATF through the support of DOT. At least ok na ang tourist natin incoming from NCR na pumunta dito sa Boracay," ani Delos Santos.

Dagdag pa niya, mas mahigpit na pagbabantay ang ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Malay para masunod ang safety at health protocol kontra COVID-19 sa isla ng Boracay.

Kailangan ring magpresenta ng negative RT-PCR test result ang mga turistang gustong magbakasyon sa isla ng Boracay.

Matatandaang may 7 turista na galing ng NCR ang hinuli noong Biyernes matapos gumamit ng pekeng RT-PCR test result.

—Ulat ni Rolen Escaniel, ABS-CBN News

