Lalaking nagpaputok ng baril patay matapos magpambuno sa pulis

Patay ang isang lalaking nagpapautok ng baril matapos umanong magpambuno sa pulis sa Mandaluyong City, Hunyo 6, 2021. ABS-CBN News

MAYNILA — Patay ang isang lalaking nagpaputok ng baril matapos umanong magpambuno sa pulis sa Mandaluyong City, gabi ng Linggo.

Kinilala ng mga awtoridad ang nasawi bilang si Alfredo Nunez, 46 anyos na residente ng Welfareville Compound sa Barangay Addition Hills.

Ayon kay Mandaluyong police chief Col. Gauvin Mel Unos, nakita si Nunez na nagwawala at nagpaputok ng baril pasado alas-9 ng gabi.

Rumesponde ang pulis ng anti-carnapping unit na si Staff Sgt. Aldin Saligo, na nataong nasa lugar para tugisin ang isang wanted na suspek.

Pinaputukan ni Nunez si Saligo pero hindi tinamaan ang pulis, na gumanti rin ng putok, ayon sa pulisya.

Itinapon umano ni Nunez ang kaniyang kalibre .45 na baril at tumakbo papatakas.

Hinabol si Nunez ni Saligo at nang magkaabutan ay nagpambuno ang dalawa, ayon sa pulisya.

Inagaw umano ni Nunez ang baril ni Saligo pero siya ang naputukan.

Idineklarang dead on arrival si Nunez nang dalhin sa Mandaluyong Medical Center.

Ayon kay Unos, may warrant si Nunez para sa murder at may nakabinbin ding kasong rape at robbery laban sa kaniya.

Inaresto na rin si Nunez noong 2016 dahil sa kaso ng pananaga.

Hinihinalang sangkot din ang nasawi sa ilegal na droga.

Bukod sa baril ni Nunez, narekober din ng mga awtoridad sa crime scene ang isang pack ng sigarilyo na may lamang sachet ng hinihinalang shabu.

