Ilang lungsod sa VisMin, 'areas of concern' dahil sa COVID-19 cases

Watch more in iWantTFC

Ilang lungsod sa Mindanao at Visayas ang tinukoy bilang areas of concern ng mga eksperto mula sa OCTA Research Group dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19.

Kasama umano rito ang Davao City, Cagayan de Oro City, Koronadal City, at Cotabato City sa Mindanao habang Iloilo City at Dumaguete City naman sa Visayas.

Ayon sa Department of Health (DOH), 20 porsiyento ng mga kaso sa buong bansa ay galing sa Visayas habang 13 porsiyento naman ang galing sa National Capital Region.

Nasa 40 porsiyento naman ng mga kaso ang galing sa ibang lugar sa Luzon habang 25 porsiyento ay nanggagaling sa Mindanao.

Sa Davao City, nagpositibo sa COVID-19 ang nasa higit 400 empleyado ng isang call center.

Ayon kay assistant city health officer Dr. Marjorie Culas, nasa 1,000 empleyado ng kompanya ang isinailalim sa swab test matapos magpositibo ang ilang empleyado.

Naka-lockdown ngayon ang establisimyento.

"That is high already. High positivity rate. We are really forced to lockdown the area. Talagang surge na within the workplace ang nangyari sa kanila," ani Culas.

May 11 business process outsourcing companies ang may naitalang kaso ng CoVID-19 habang 26 na iba-ibang establisimyento tulad ng government offices, mga tindahan, at bangko ang marami ring kaso.

Sa San Dionisio, Iloilo, inilabas naman ni Mayor Dawin Bajada ang isang utos na nagpapataw ng 5 araw na lockdown sa Barangay Poblacion dahil sa pag-akyat ng mga kaso ng COVID-19.

ICU occupancy

Bagaman sinasabing bumuti na ang kabuuang intensive care unit occupancy ng Pilipinas, sinabi ni ABS-CBN Data Analytics head Edson Guido na hindi nito lubusang sinasalamin ang kondisyon ng buong bansa.

"If we see the regional breakdown right there, it tells us that BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) is in critical zone. It’s over 90 percent occupied," ani Guido.

Bukod sa BARMM, kritikal din ang ICU occupancy sa Cagayan Valley region, Bicol region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, at Soccsksargen.

Tinitingnan na umano ng DOH ang posibilidad ng pag-deploy ng health workers sa mga lugar sa labas ng Metro Manila na patuloy na nakararanas ng mataas na kaso.

Ngayong Lunes, nakapagtala ang DOH ng dagdag na 6,539 kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 1,276,004, kung saan 58,854 ang active cases.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News