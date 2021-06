Ilang empleyado ng bus company na nawalan ng trabaho, humingi ng separation pay

MAYNILA - Sumabay sa rush hour ang kilos protesta ng nasa 30 mga nagpakilalang driver, konduktor at iba pang empleyado ng 5 bus company sa EDSA Monumento, Caloocan nitong Lunes ng umaga.

Panawagan ng grupo, mabayaran sila ng separation pay ng kanilang bus operator, lalo’t ilang buwan na silang walang trabaho.

Nagpakita sila ng mga placard sa magkabilang sidewalk ng EDSA at maging sa footbridge papunta sa sakayan ng EDSA bus carousel.

Ang mga kompanya nila na naka-base sa Quezon City ay naging bahagi na ng isa sa 2 consortium na nagpapatakbo ng mga biyahe sa EDSA Busway.

Ayon kay Donald Gensaya, hindi rin nila alam ang estado nila sa kanilang mga kompanya dahil hindi rin sila kinakausap ng kanilang mga amo.

Sinabihan kasi silang maghintay lang sa abiso mula nang magsimula ang busway system.

Apektado sa pagbabago partikular ang mga konduktor.

“Malinaw ‘yong pagbabago ng sistema ng transportasyon dito sa Metro Manila. Tanggap po namin ‘yan. Pero ang ‘di po namin kayang tanggapin, ‘yong balewalain kami ng mga operator, ‘yong mga employer namin. Iyon ang masakit e. Kaya nakikiusap kami,” sabi ni Gensaya.

Dagdag niya, lumapit na rin sila sa DOLE, DOTR at LTFRB. Pero wala pang tugon sa panawagan nila.

Ayon kay Engr. Rene Mapili ng Mega Manila Consortium Corporation na nagpapatakbo ng mga bus na bumibiyahe mula Monumento, hindi bahagi ng kanilang consortium ang mga nagkilos-protesta.

Matapos ang nasa isang oras ay tahimik ding umalis ang grupo.

Dahil Lunes, mahabang pila ang dinanas ng mga pasahero ng libreng pasakay ng EDSA Bus Carousel.

A group of bus employees hold a protest near the Monumento terminal of the EDSA bus carousel in Caloocan.



They say they lost work since their companies were joined into EDSA Busway consortiums & call on their operators to give their separation pays.



(📸:Ralph Rodriguez) pic.twitter.com/paDOwXYZcu