Gilbert Teodoro nagpaliwanag kung bakit nakipagpulong kay Sara Duterte

MAYNILA — Hindi pa "done deal" ang Sara-Gibo tandem sa 2022, ito ang inamin mismo ni dating Defense chief Gilbert Teodoro.

Lumutang si Teodoro noong nakaraang linggo matapos niyang lumipad sa Davao City at makipagpulong kay Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Huling nakita ng publiko si Teodoro nang tumakbo siya sa pagkapangulo noong 2010, na ipinanalo ni Noynoy Aquino.

Patuloy ang espekulasyon sa umano'y plano ng anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na kumandidato sa susunod na halalan.

Ayon kay Teodoro, iprinesinta niya ang kaniyang sarili kay Duterte-Carpio para maging ka-tandem nito sakaling kumandidato ito sa pagkapangulo.

"My impression is she would make a good president for the country... I will back her up and I would gladly be her vice president if she should so decide to run," ani Teodoro.

Pero sabi ni Teodoro, si Duterte-Carpio mismo ang nagsabing wala pa siyang pasya kung anong gagawin sa susunod na halalan.

Nauna nang sinabi ni Albay Rep. Joey Salceda tiyak na tatakbo si Duterte-Carpio para palitan ang ama.

"That is a done deal two weeks ago. She decided (to run for president) but give her the time to announce it in public... There is no doubt in my mind that she will run," pagbubunyag ni Salceda noong nakaraang linggo.

—Ulat ni Karen Davila, ABS-CBN News