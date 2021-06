2 lalaking wanted dahil sa rape arestado sa Central Luzon

Natimbog sa magkahiwalay na operasyon sa Bulacan at Pampanga ang 2 lalaking pinaghahanap ng mga awtoridad dahil sa mga kasong rape.

Ayon sa Central Luzon police, nahuli si Elmar Ligutan, 32, noong Sabado sa San Jose del Monte, Bulacan.

Ito ay matapos ang 4 na taong paghahanap kay Ligutan, na dawit umano sa insidente ng panggagahasa sa Leyte.

May warrant of arrest para sa 3 count ng sexual abuse at rape laban kay Ligutan, na itinuturing na pangatlong "most wanted" sa Eastern Visayas.

Noong Linggo, naaresto naman sa Angeles City ang 26 anyos na si Archie Siongco, na itinuturing umanong "most wanted" sa lungsod.

Noong Marso, naglabas ng arrest warrant laban kay Siongco dahil sa 3 count ng rape at child abuse.

Walang piyansa ang mga kasong rape.

— Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

