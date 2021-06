10 nagpanggap na pulis, militar timbog sa Samar

Nakuhanan ng mga awtoridad ng hindi lisensiyadong baril ang 10 lalaki sa checkpoint sa San Jorge, Samar. Retrato mula sa Eastern Visayas police

Sampung lalaki ang naaresto sa San Jorge, Samar matapos makuhanan ng mga pekeng ID at hindi lisensiyadong mga baril, sabi ngayong Lunes ng pulisya.

Ayon sa Eastern Visayas police, sakay ng 2 sasakyan ang mga suspek nang harangin sa checkpoint sa Barangay Poblacion 1 noong gabi ng Sabado.

Nagpakita umano ang mga suspek ng pekeng travel authority at mga pekeng ID ng Philippine National Police at militar.

Nakuha rin sa mga suspek ang 3 baril at mga bala, ayon sa pulisya.

Nahaharap ang mga suspek sa kasong falsification of documents, usurpation of authority, at illegal possession of firearms.

-- Ulat ni Ranulfo Docdocan

