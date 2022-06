Suspek sa pamamaril ng pulis sa Cebu, patay matapos 'manlaban'

Kuha ni Arnold Bustamante

Natunton at nabaril ng mga pulis Lunes ng umaga ang lalaking suspek sa pagpatay ng kanilang kabaro sa Cebu City.

Ayon kay Cebu police Deputy Director Pol. Lt. Col. Mark Gifter Sucalit, nagkaroon ng follow-up investigation ang mga miyembro ng drug enforcement unit ng Consolacion Police Station sa Barangay Casili tungkol sa isang suspek sa droga.

Nang makita ng mga pulis ang isa sa kanilang mga suspect na si Reynaldo Ydil, pinagbabaril niya umano ang mga operatiba at natamaan ang pulis na si Pol. SSgt. Careby Clyde Alinsog kaya ito namatay.

Sa hot pursuit operation Lunes ng umaga, nahanap ng mga pulis si Ydil sa loob ng isang inuupahang bahay sa Barangay Lahug, Cebu City.

Nanlaban umano ang suspek kaya nabaril siya ng mga pulis.

“The suspect engaged with the police operatives when they arrived,” ani Sucalit.

Nakita din ang iba pang baril sa loob ng kwarto.

Hinuli naman ang dalawa kasama niy Ydil. Ayon sa imbestigasyon, sila ang nagkupkop kay Ydil nang tumakas ito matapos mabaril nito ang pulis.

Inaalam ngayon kung positibo bang sangkot sa ilegal na droga ang suspek at mga nahuli.—Ulat ni Annie Perez

