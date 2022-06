MANILA - Mahigit 2 linggo pa bago ang inagurasyon ni President-elect Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., pinaplantsa na ng Manila Police District ang kanilang security plans.

Ayon kay MPD director Brig. Gen. Leo Francisco, nasa 4,400 na mga pulis mula sa kanilang hanay ang idedeploy at hihingi pa siya ng karagdagang puwersa mula sa National Capital Region Police Office at sa headquarters ng Camp Crame.

Nais aniya nilang gayahin ang deployment tuwing may Traslacion sa Pista ng Itim na Nazareno, kung saan maraming awtoridad ang nagtitiyak ng seguridad ng publiko.

"Itong magnitude kasi na ganitong international event na 'to historically kailangan maging maayos talaga ito, kailangan maging secured and successful, I'm looking na sana mabigyan ako ng about 7,000 tapos yung iba force multiplier na iba-ibang agency na rin," ani Francisco.

Sinabi pa ni Francisco na ilang beses na silang nagsagawa ng inspeksyon sa National Museum kung saan gaganapin ang inagurasyon at nagkaroon na rin sila ng initial meeting kasama ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways, pamunuan ng National Museum, Department of Interior and Local Government at ang team ni Marcos.

Sa inilatag na security plans, kasama sa inirerekomenda ng MPD na pansamantalang isara ang mga kalsada ng P. Burgos Street at Kalaw Avenue mula Taft Avenue hanggang Roxas Boulevard habang maglalabas din ng rerouting plan.

Wala namang namo-monitor sa ngayon na banta sa seguridad ang MPD pero hindi anila sila nagpapakakampante at patuloy na pinapataas ang presensya ng mga pulis sa matataong lugar.

Papayagan naman ng MPD na magsagawa ng kilos protesta ang mga militanteng grupo, pero sa mga freedom park lang sa lungsod tulad anila sa Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda at Plaza Dilao.

Giit ng opisyal bagama't maximum tolerance ang kanilang paiiralin, hindi nila papayagang makalapit sa National Museum ang mga militanteng grupo.

"Dito naman sa Manila, we are talking with them, we are really facing them na pinapakiusapan natin dahil alam naman natin na hindi tama na mag-rally doon sa mga ganong lugar kaya lagi kong sinasabi sa kapulisan na makipag-usap sa kanila, nandoon pa rin yung maximum tolerance but definitely we will not allow them sa inaugural site na mag-rally o magprotesta," ani Francisco.

Patuloy na magsasagawa ng inspeksyon at mga pagpupulong ang MPD sa ibang ahensya kaugnay sa preparasyon sa inagurasyon ni Marcos.