MAYNILA - Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong sa pamilya ng security guard na binundol at sinagasaan ng SUV nitong Linggo.

Ayon kay Atty. Jerusha Villanueva, hepe ng City Legal Department, pinatutukan na nila sa pulis ang insidente.

"The matter is now being thoroughly investigated by our local police. We will make sure that the perpetrator is brought to justice," aniya.

Nakikipag-ugnayan na rin sila sa pamilya ng biktima para matulungan sa gastusin sa ospital.

Kasalukuyan pang inoobserbahan sa pagamutan ang security guard na nagulungan ng SUV sa katawan.

"We are also in the process of reaching out to Mr. Floralde, to extend the legal and financial assistance that he might need," dagdag pa ni Villanueva.

Ayon kay Mandaluyong police chief Col. Gauvin Unos, nakilala na nila ang drayber ng RAV4 na sumagasa sa guwardiya.

Pero tumanggi ang pulisya na magbigay ng impormasyon ukol sa driver, na sasampahan umano ng kasong frustrated murder.

Samantala, sinuspinde na ng Land Transportation Office ang lisensiya ng motoristang bumangga sa security guard.

LOOK: Driver’s license of a motorist who ‘intentionally hit/bumped’ a traffic enforcer at Mandaluyong City suspended for 90 days.

The driver is also asked to face LTO’s investigation division tomorrow, June 7. pic.twitter.com/mjTl7YAKVC — Jacque Manabat (@jacquemanabat) June 6, 2022

Ayon rin kay LTO Chief Asec. Edgar Galvante, naipadala na nila sa pamilya ng may-ari ng sasakyan ang show cause order at natanggap na nila ito.

Inimbitahan na rin nila ang kapwa may-ari ng sasakyan at ang nagmamaneho ng sasakyan sa isang imbestigasyon ngayong Martes, Hunyo 7.

Watch more News on iWantTFC

Ayon rin kay Senator-elect JV Ejercito, nakipag-ugnayan na sa kaniya ang tatay ng drayber ng RAV4, at nangakong sasagutin ang lahat ng gastos sa pagpapagamot ng biktima.

Handa rin umano ang mga itong harapin ang anumang kasong isasampa sa kanila.

Owner of Toyota Rav 4 driven by his son sent message for me through an emissary that they will shoulder the medical expenses of the guard and that they will face the consequences. — JV Ejercito (@jvejercito) June 6, 2022

Nauna nang nag-alok ng P50,000 na pabuya si Ejercito para sa makakapagbigay ng impormasyon sa may-ari ng nasabing sasakyan.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC