Driver ng SUV na ginulungan ang sekyu, tukoy na

Natukoy na ng mga awtoridad ang driver ng isang SUV na sumagasa sa isang mall security guard sa Mandaluyong, sabi ngayong Lunes ng pulisya.

Ayon kay Mandaluyong police chief Col. Gauvin Unos, nakilala na nila ang driver ng RAV4 na sumagasa sa guwardiya noong Linggo — isang insidenteng nakuhanan ng video na agad nag-viral sa social media.

Pero tumanggi ang pulisya na magbigay ng detalye ukol sa driver, na sasampahan umano ng kasong frustrated murder.

Patuloy naman ang pagpapagaling sa ospital ng guwardiya.

Batay sa video na kumalat sa social media, makikitang hinaharang ng sekyu ang sasakyan pero sa halip na tumigil, binangga nito ang guwardiya.

Kahit natumba ang guwardiya sa kalsada, hindi huminto ang driver at patuloy na nagmaneho kaya nagulungan pa ang biktima.

Ayon kay Unos, traffic management lang ang pakay ng guwardiya sa pagharang sa driver upang makapagbigay-daan sa ibang motorista dahil nasa junction ito.

Nakiusap din si Unos sa ibang motorista na igalang ang batas-trapiko at mga nagpapatupad nito at kapag may aksidente ay hintuan at alamin ang situwasyon.