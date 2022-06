Courtesy: Bacacay PNP

MANILA — Isang dalagang magtatapos sana bilang cum laude ang natagpuang patay ngayong Lunes sa bayan ng Bacacay sa Albay.

Duda ng pulisya, posibleng ginahasa umano ang 22-anyos na dalaga.

Wala nang buhay nang matagpuan ang bangkay ng biktima sa isang masukal na bahagi ng kanilang barangay Lunes ng madaling araw.

Nakadapa, nakaangat ang pang-itaas na damit, punit-punit ang suot na pang-ibaba at may sugat sa leeg ang biktima nang datnan ito ng mga pulis.

Ayon sa pulisya, umalis umano ng bahay ang dalaga bandang alas-5 ng hapon nitong Linggo para kunin sa bayan ang P500 na padalang pera ng kapatid.

Nang hindi pa umuuwi ang biktima matapos ang ilang oras, ini-report na siya ng kaniyang pamilya sa mga awtoridad.

Ayon sa hepe ng pulisya ng Bacacay na si P/Maj. Irvin Bellen, natagpuan nila ang bangkay ng dalaga matapos makatanggap ang pamilya nito ng ulat na may nakitang dugo raw sa isang eskinita at may lalaking tumakbo umano.

Dagdag pa ni Bellen, hinihinala nilang ginahasa ang dalaga dahil nakita ito sa isang lugar na pinangyarihan na rin ng attempted rape noon.

May person of interest ng iniimbestigahan ang pulisya na posibleng gumawa ng krimen.

Magtatapos sana sa kursong accountancy ang biktima bilang isang scholar at running for cum laude pa, ayon sa pulisya.

Isa rin daw itong working student at nag-iisang babae sa 4 na magkakapatid.

— Ulat ni Karren Canon

