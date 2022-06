TAIWAN – Kabilang ang limang (5) Pinoy sa ginawaran ng parangal bilang model migrant workers sa Taiwan. Taun-taong nagbibigay ng parangal ang Bureau of Labor sa mga Southeast Asian migrant worker ng Taiwan.

Ang mga Pilipinong pinarangalan sa 2022 Taiwan Model Migrant Workers

At ngayong 2022, kabilang ang mga sumusunod na limang (5) Pilipino sa nabigyan ng parangal ng Kaoshiung City bilang Model Migrant Workers:

1. Jocelyn Ruales - Factory Worker

2. Rose Tabucanon - Caretaker

3. Paul Smith Abarquez - Factory Worker

4. Mary Jane Rivamonte - Factory Worker

5. Noel Tulin - Factory Worker

Para kay Paul Abarquez na siyam (9) na taon nang nagtatrabaho sa Kaoshiung, malaking bahagi ng pagkilala sa kanya ang magandang pakikitungo niya sa kanyang mga katrabaho.

“Siguro po kaya nabigyan ako ng parangal dahil po…sa mga sakripisyo po natin dito sa ibang bansa, sa pakikitungo natin sa bawat isa, hindi naman mawawala ang adjustment sa mga kapwa natin trabahador o kapwa natin factory worker, o caretaker man. Pakikitungo natin sa mga boss natin, mga panchang, chuchang kung tawagin dito mga supervisor,” kwento ni Abarquez.

Ipinagmamalaki naman ng kanyang amo ang pitong taon ng caretaker sa Kaoshiung na si Rose Tabucanon sa tinanggap niyang parangal.

“Yung amo ko, sila ang kumuha sa akin ng picture, ng videos, tapos nagsalita pa yung amo ko na ganito si Rose, ganyan si Rose sa mga magulang ko. Pati si Lolo, happy-ng happy na nanalo ako,” masayang sabi ni Tabucanon.

Si Mary Jane Rivamonte, isang electronics factory worker, may mensahe sa kapwa niya manggagawa para maibsan ang pangungulila sa Pilipinas:

“Maging inspirasyon ang pamilya, tapos yung sarili mo kung gusto mong ma-achieve yung mga pangarap mo, kailangan mong magtiyaga dito at kung naiinip ka man o naho-homesick ka kailangan mong um-attend sa mga activities para yung sarili mo mag-enjoy ka dito. Masaya naman dito sa Taiwan.”

Ikinararangal din ng MECO POLO ang mga Pinoy na kinilala ngayong taon.

“We are very happy for them being chosen as the most outstanding migrant workers. Hindi ho madali ito, titingnan nila over the years how you have contributed to not just the company but the community,” pahayag ni MECO POLO Kaoshiung Labor Attache David “Des” Dicang.

Bukod sa plaque, nakatanggap din ang bawat model migrant worker ng cash na 6 thousand Taiwan dollars na katumbas ng 10 thousand pesos.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.