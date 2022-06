Watch more News on iWantTFC

Arestado ang 10 miyembro ng isang fraternity na responsable umano sa pagpatay ng isang senior high school student dahil sa hazing sa Kalayaan, Laguna.

Ayon sa pulisya, naaresto ang mga frat member sa serye ng manhunt operation na ikinasa sa kanilang pinagtataguan sa Barangay San Juan.

Tatlong magkakasunod na operasyon ang ikinasa ng mga awtoridad sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng regional trial court sa Sta. Cruz, Laguna dahil sa paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.

Marso 2022 nang namatay ang 18 taong gulang na si Reymarc Rabutazo kasunod ng pinagdaanang initiation rights, kung saan nagtamo siya ng matinding pinsala sa katawan.

Natagpuan ang biktima na may paso sa dibdibd, basag ang ngipin, lamog ang binti at hita, at maga ang tainga.

— Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News