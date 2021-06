Pagtaas ng COVID-19 cases 'manageable' pa: treatment czar

Nagdo-donate ng plasma sa isang ospital sa Maynila noong Abril 22, 2020 ang isang COVID-19 survivor. Maria Tan, Agence France-Presse/File

MAYNILA — "Manageable" pa o kaya pang kontrolin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba-ibang bahagi ng bansa, sabi ngayong Linggo ni treatment czar na si Health Usec. Leopoldo Vega.

"Manageable pero kailangan talaga natin ipatupad ’yong minimum health standards natin. Kasi napansin namin, once there is a break of level of compliance dito sa local government units, doon mo mapapansin talaga ang pagra-rise," sabi ni Vega.

Bukod kasi sa National Capital Region, naitala rin ang mataas ng kaso ng COVID-19 sa Calabarzon, Central Luzon, Western Visayas, Northern Mindanao at Cagayan Valley region.

Ilan sa mga partikular na lugar na tumama sa bagong peak ng mga kaso ay Davao City, Cagayan de Oro City, South Cotabato, at Iloilo City.

Ayon kay Vega, pinapaigting na rin ang border control at iba pang paraan ng pagtugon sa COVID-19.

"Ang ginagawa talaga ngayon sa mga local government units, alam nila na the only way para ma-prevent ’yong transmission or spread of the virus, talagang gagawa sila ng border control," ani Vega.

"Nagbigay na rin kami ng mga support kasi alam natin na sa outside of Metro Manila, ang ratio between population at intensive care unit, talagang mababa ’yan. Kaya kailangan talaga bibigyan mo ng support, lalo na ng equipment," dagdag niya.

Ayon kay Vega, dinadagdagan na ang critical care beds sa Western Visayas, Southern Mindanao, Caraga at Zamboanga Peninsula.

Nag-deploy na rin ang DOH ng mga dagdag na medical staff sa mga probinsiya. Pero may 22 porsiyento pang hindi napupunan sa 10,000 inilaang posisyon sa emergency hiring.

Hinimok naman ng Philippine Red Cross ang publiko na magpabakuna, lalo't ngayon ay nakikita na ang magandang epekto nito sa medical staff.

Bumagsak nang 40 porsiyento ang bilang ng mga healthcare worker na tinatamaan ng COVID-19.

Bumaba rin noong Mayo ang bilang ng mga umuwing overseas Filipino worker na positibo sa virus.

"Maaring sila rin po ay na nabakunahan na nang kumpleto bago sila nakauwi ng Pilipinas," ani Dr. Michael Tee, consultant sa Red Cross.

Ayon din sa Red Cross, kailangan pang palakasin ng pamahalaan ang tracing, testing at isolation para mapigil ang pagkalat ng virus.

