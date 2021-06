7 turista huli sa paggamit umano ng pekeng RT-PCR test results sa Boracay

Pitong turista ang hinuli matapos mahulihang gumagamit ng mga umano'y pekeng RT-PCR test result sa Boracay, ayon sa pulisya.

Sabi ng Malay police, pumasok ang mga turista sa Boracay noong Biyernes. Nang isailalim sa beripikasyon ang mga iprinesintang RT-PCR test result ay natuklasang peke ang mga ito.

Apat sa mga turista ay galing Cavite at tig-isa naman ang galing Quezon City, Maynila at Bulacan.

Dinala sila sa quarantine facility sa Kalibo, Aklan para isailalim sa swab test, ayon sa pulisya.

Kakasuhan umano sila ng paglabag sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act at falsification of documents.

Binuksan noong Hunyo 1 ang Boracay sa mga turistang taga-NCR Plus o Metro Manila, Cavite, Bulacan, Laguna at Rizal.

-- Ulat ni Rolen Escaniel



