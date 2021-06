2 bikers patay sa pagsabog sa Masbate City

Patay ang 2 biker sa pagsabog ng isang improvised explosive device (IED) sa Masbate City nitong umaga ng Linggo.

Ang mga nasawi ay parehong lalaki at magpinsan, na may edad 40 at 21.

Sugatan naman ang 16-anyos na lalaking anak ng namatay na 40-anyos. Kasama rin nila itong nag-bike.

Ayon sa imbestigasyon ng Masbate police, papunta sana sa mga kamag-anak sa Barangay B. Titong ang mga biktima nang tamaan ng shrapnel mula sa sumabog na IED bandang alas-6:45 ng umaga sa Barangay Anas.

Sinugod sa Masbate Provincial Hospital para gamutin ang sugatang .

Naghigpit sa seguridad ang mga pulis sa Masbate City kasunod ng pagsabog.

Inalerto rin ng mga pulis ang mga kapuwa pulis sa mga karatig-bayan, na posibleng daanan o puntahan ng mga salarin.

-- Ulat ni Jonathan Magistrado

