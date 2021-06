1 patay, 1 pa sugatan sa banggaan ng SUV at motorsiklo

PASSI CITY, Iloilo - Patay ang isang rider habang sugatan naman ang angkas nito matapos mabangga ng isang SUV ang minamanehong motorsiklo sa Barangay Sarapan, Passi City, Linggo ng hapon.

Nakilala ang rider na namatay na si Eddie Navigar, 24 taong gulang at nakatira sa lugar habang sugatan naman ang angkas nito na isang menor de edad.

Sa imbestigasyon ng Passi City Police, nasa iisang direksyon lang ang sinasakyan na motorsiklo ng mga biktima at ang SUV nang biglang mag-overtake ang motorsiklo sa sinusundang SUV.

Nagkataon naman na nag U-turn ang SUV at hindi namalayan ang motorsiklo dahilan upang mabangga nito ang motorsiklo.

Sa lakas ng pagkabangga ay tumilapon ang dalawang sakay ng motorsiklo at nahulog pa sa gilid ng kalsada ang angkas nito.

Kaagad na dinala sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival ang driver ng motorsiklo matapos magtamo ng malubhang sugat sa ulo at bali sa paa.

Samantala, patuloy na ginagamot sa ospital ang angkas matapos magtamo ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng katawan.

Nasa pangangalaga na ng Passi City Police ang driver ng SUV at nakatakdang sampahan ng kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide with Multiple Injuries and Damage to Property.

- ulat ni Rolen Escaniel

