Usok mula sa Bulkang Bulusan matapos itong magkaroon ng phreatic eruption noong Hunyo 5, 2022. Retrato mula kay Ruben Basilio

Kusang lumikas ang ilang residente sa mga bayang nakapaligid sa Mount Bulusan sa Sorsogon matapos pumutok ang bulkan ngayong Linggo.

Iniulat ng Philippine Institute on Volcanology and Seismology na nagkaroon ng phreatic eruption ang Bulusan bago mag-alas-11 ng umaga, dahilan para itaas nila ang Alert Level 1, na nangangahulugang nasa "state of unrest" ang bulkan.

Dahil dito, kusang nilisan na ng ilang residente ang kanilang mga tahanan, lalo't umabot na sa ilang komunidad ang ashfall.

"Sabi po ng barangay kung tumuloy-tuloy 'yong pagputok ng bulkan, i-evacuate po kami... sa sentro po," sabi ni Ryan Cariño Lagunilla, residente ng Barangay Cogon sa Irosin.

Hindi pa nagpapatupad ng forced evacuation sa lugar pero naglibot naman ang mga tauhan ng Barangay Cogon para mamahagi ng face mask at tinututukan na rin ang situwasyon.

"In-activate na natin ang barangay disaster risk reduction and management team. Ibig sabihin, nakahanda na ang mga magtatrabaho. Handa na rin ang evacuation center kung sakaling lumala ang sitwasyon," sabi naman ni Marin Endaya, chairperson ng Barangay Cogon.

"Pero mukhang 'di naman na magtutuloy-tuloy kaya nakabantay lang tayo sa ngayon. Hanggang monitoring lang muna," dagdag niya.

Ayon kay Lagunilla, nakaramdam siya ng pangamba dahil sa muling pagputok ng Bulusan, na huling nangyari noong 2017.

"Iyong kulog po niya, parang tuloy-tuloy. Tapos naririnig namin na iba na 'yong tunog. Pareho po noong dati. Bumalik lang po 'yong ano, 'yong trauma namin," ani Lagunilla.

Sa kuha ng ilang residente, makikitang nabalot ng abo ang ilang kabahayan sa mga bayan sa paligid ng bulkan, partikular sa Juban.

Halos zero visibility na sa kahabaan ng Pan-Philippine Highway sa Juban, kaya nakabukas na ang ilaw ng mga dumadaang sasakyan para iwas-aksidente, base sa video ni Mary Rose Deri Bernabe.

Ayon naman kay Agnes Gripin, residente ng Juban, bagaman may pangamba siya ay sanay na siya sa ganoong situwasyon.

"Ang pinangangambahan ko, ang mga tanim ng mga tao dito tulad ng mga niyog, saging at iba pang root crops. Maaari ring magkahika ang mga tao," ani Gripin.

— Ulat nina Jonathan Magistrado at Mitch Villanueva

