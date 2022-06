COVID-19 swab test sa Pritil Public Market sa Tondo, Maynila noong Oktubre 6, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

Irerekomenda ng Department of Health (DOH) sa susunod na administrasyon na panatilihin ang alert level system bilang gabay sa pagpapatupad ng mga panuntunan kontra COVID-19 sa mga lugar sa bansa.

"If we are talking about removing the alert level system, mukhang hanggang sa susunod na administrasyon ay irerekomenda po ng Department of Health itong ating alert level system," sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire sa public briefing nitong Sabado.

"Dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng safeguard at nagbibigay sa atin ng guide para alam natin kung ano po ang magiging aksiyon natin base po sa risk level ng mga areas sa ating bansa," aniya.

Hanggang katapusan ng Hunyo na lang ang kasalukuyang liderato ng DOH sa pangunguna ni Secretary Francisco Duque III. Wala pang pinapangalanang DOH secretary si President-elect Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Sa ngayon, malaking bahagi ng bansa ang nasa Alert Level 1, pero may ilang lugar pa rin ang nananatili sa Alert Level 2, partikular sa Mindanao.

Ayon kay Vergeire, nais ng DOH na maibaba ang lahat ng lugar sa Alert Level 1 bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa katapusan ng buwan.

Pero mahirap umano itong makamit dahil mababa pa rin ang COVID-19 vaccination coverage sa ilang lugar.

Nasa 71 milyon na ang fully vaccinated sa bansa pero nakapako pa rin sa 14 milyon ang may booster shot.

Patuloy na hinihimok ng DOH ang publiko na magpabakuna ng hanggang booster para mapalakas ang proteksiyon sa COVID-19.

Hinimok din ni Vergeire ang susunod na administrasyon na ituloy lang ang mga nasimulan ng kagawaran at palakasin pa ang kapasidad ng mga pagamutan sa buong bansa.

"Ituloy lang kung ano ang naumpisahan natin dahil nakita naman natin na naging epektibo naman itong ating ginagawa. Of course, mayroong mga areas for improvement. Mayroon din tayong mga kailangang irebisa na mga istratehiya para mas mag-improve ang ating strategies," aniya.

