Puwede pa bang maging presidente uli ang pangulong tumakbo bilang VP?

Sa gitna ng usap-usapang posibleng tumakbong Bise Presidente si Pangulong Rodrigo Duterte, palaisipan pa rin kung posible pa siyang maluklok sa pagkapresidente kung papalitan niya ang magiging presidente.

Ayon sa tagapagsalita ng Commission on Elections na si James Jimenez, hindi naman ipinagbabawal sa batas na tumakbo ang isang dating presidente sa ibang posisyon sa gobyerno pagkatapos ng kaniyang termino.

Nangyari ito kay dating Pangulong Joseph Estrada na tumakbo at nanalong mayor ng Maynila.

Nangyari rin ito kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na naging kongresista ng Pampanga.

"Puwede po ’yon. You can basically if you serve as the president. A plain reading of the law and the constitution basically says that you can run for any other position except re-election. Hindi ka lang puwedeng magpahalal ulit bilang presidente," ani Jimenez.

Sa ilalim ng Saligang Batas, maaaring magsilbi ng anim na taon ang Presidente ng bansa sa loob ng isang termino.

Hindi na siya puwedeng tumakbo para sa panibagong termino.

May nakikita nga lang na problema ang dating Comelec commissioner na si Atty. Gregorio Larazabal dito.

"The Constitution says you are supposed to served only one term for six years, if the president resigns, hindi ka na dapat maka-assume kasi you’re circumventing the constitution. I think walang problema ’yan if he runs for any other elective position, if he wins and the president resigns, the constitutional crisis will be, can he assume as president?" ani Larazabal.

Sa Oktubre nakatakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa Halalan sa 2022.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News