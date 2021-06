Higit P45-M halaga ng marijuana nasamsam sa Benguet

Higit P45 milyong halaga ng tanim at tuyong dahon na marijuana ang nasabat ng mga awtoridad sa bayan ng Kibungan, Benguet, Biyernes ng umaga.

Dalawang site sa Brgy. Sagpat sa naturang bayan ang sinalakay at kung saan binunot at sinunog ang 12,950 piraso ng full-grown na marijuana na nasa P2,519,000 ang street value.

Higit-kumulang 300 metro ang layo mula sa dalawang lugar, 12 sako ng dahon, binhi at tangkay ng marijuana ang natagpuan. Tinatayang P43,325,000 ang halaga ng mga ito.

Pero wala pa ring nadatnan at nahuling cultivator sa mga sinalakay na marijuana plantation.

Matatandaang nitong Huwebes, higit P1 milyong halaga ng marijuana ang binunot at sinunog ng mga awtoridad sa Kibungan.

Wala ding naarestong suspek.

Inaalam pa ngayon ng mga awtoridad ang posibleng kaugnayan ng mga sinalakay na plantation.

--Ulat ni Gracie Rutao

KAUGNAY NA BALITA

Watch more in iWantTFC