Face masks, plastic nakolekta ng mga ‘scubasurero’ sa underwater cleanup sa Cavite

MAYNILA—Umabot sa dalawang sako ng non-biodegradable o hindi nabubulok na basura ang nakolekta ng 20 volunteer ng Philippine Coast Guard (PCG) at iba pang grupo na sumisid sa ilalim ng dagat malapit sa bayan ng Maragondon, Cavite, Sabado.

Kabilang sa mga naipon ng mga tinaguriang “scubasurero” ay mga face mask at mga gamit na plastic tulad ng mga bote at wrapper ng pagkain.

Bahagi ito ng sabayang clean-up drive sa dagat at baybayin sa probinsya bilang pakikiisa sa World Environment Day.

Ayon kay PCG National Capital Region (PCG NCR) spokesperson Lt. Mike Encina, may nakuha ring basura sa mga batong tinitirahan ng mga isda at iba pang laman-dagat.

Aniya, posibleng itinapon ang mga ito ng mga nakatira sa paligid.

“Hindi naman po siya ganoong kadami, but still it can generate effect sa marine habitations in the area lalo na po if hindi natin i-involve ang community sa kahalagahan ng pangangalaga sa ating karagatan,” ani Encina.

Nakakolekta naman ang nasa 10 tonelada ng basura ang simultaneous coastal cleanup ng PCG, Department of Environment and Natural Resources (DENR), at lokal na pamahalaan at environment office ng Cavite.

Isinagawa ito sa iba-ibang bahagi ng 100-kilometrong coastline ng probinsya na may bahagi ng Manila Bay.

Nagtanim din ng 1,300 sapling ng bakawan o mangrove sa aabot sa 800 metrong bahagi ng Barangay Bucana, bayan ng Ternate, Cavite.

Pinipigilan ng mga bakawan ang malubhang epekto ng mga daluyong at pagbaha at sumasala ng mga mapanganib na elemento o latak sa lupa.

Sabi ng PCG, patuloy silang magsasagawa ng information campaign at dagdag na aktibidad ng mga “scubasurero” para maisama ang mismong mga residente sa pagbabantay sa kalikasan sa lugar nila.

Bukod sa World Environment Day sa Hunyo 5, itinakda ring Environment Month sa Pilipinas ang Hunyo.

