Comelec at power producers, suppliers tinitiyak ang sapat na power supply sa halalan

MAYNILA—May regular na ugnayan ang Commission on Elections (Comelec) sa mga power suppliers at producers sa bansa para matiyak na walang magaganap na brownout sa takdang araw ng pambansang halalan sa Mayo 9, 2022.

Sa panayam nitong Sabado ng TeleRadyo kay Director James Jimenez, tagapagsalita ng Comelec, sinabi niya na mayroong maliit na grupo ang Comelec at mga power producers at suppliers kung saan nila idinadaan ang kanilag koordinasyon.

“Normally, siguro a month or so before the elections, naglalabas ng assurance ’yung lahat ng mga power suppliers na gagawin nila ang lahat nang pwede nilang gawin para ma-insulate ang elections,” sabi ni Jimenez.

Isa na rito ay ang pag-iwas sa scheduled maintenance sa mismong araw ng halalan. Kung magkakaroon naman ng power outage, magiging prioridad daw ang mga election area.

“In-identify namin sa kanila kung ano ’yung critical na sections ng proseso para alam nila kailangang tayo absolutely hindi pwedeng mawalan ng kuryente. And since alam na nila ’yan, they are able to schedule around that,” sabi ni Jimenez.

Magugunitang nagkaroon ng rotational brownout sa Metro Manila at ibang mga lugar sa Luzon dahil sa kakulangan ng supply dulot na rin ng matinding init ng panahon.

Samantala, sa parehong panayam, ipinaliwanag ni Jimenez kung bakit Smartmatic muli ang gagamiting technology provider sa halalan.

“Nagkaroon tayo ng open bidding kung saan lahat pwedeng mag-participate and meron din namang nag-participate pero syempre na-award ’yan sa nagbigay ng lowest calculated responsive bid, ’yung bid na pinakamababa na tumutugon doon sa pangangailangan ng Comelec. Ang nanalo doon Smartmatic,” aniya.

Sinabi ni Jimenez na Smartmatic din ang binili noon pa na mga makinang ginagamit sa halalan sa bansa, at ang naturang kumpanya aniya ang magre-refurbish sa mga ito sa ilalim ng contract for refurbishment.

Hinggil naman sa alegasyong iniuugnay ang Smartmatic sa election fraud sa ibang bansa tulad ng sa America, sinabi ni Jimenez na hanggang ngayon ay wala pang napapatunayan sa mga ito.

“More than 65 case ang fina-file, more than 65 dismissals ang naganap and this is in America,” sabi niya.

“ ’Yung mga taong sinabing dinaya daw sila ng makina no’ng sinabing kakasuhan sila ng kumpanya biglang nagsiurungan.

“You have to also distinguish what’s propaganda ang what’s fact. Nakikita natin dito, as far as propaganda is concerned, malakas ang ingay. Pero as far as the facts are concerned, wala namang napapakita.”