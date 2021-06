ALAMIN: Bakit tumataas ang bilang ng may COVID-19 sa mga rehiyon?

MAYNILA—Naungusan na ng Mindanao ang National Capital Region sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19, ayon sa Department of Health.

Aabot sa 25 porsiyento ng bagong coronavirus disease (COVID-19) cases ng bansa ay nasa Mindanao, ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"'Pag tiningnan ho natin, na-outpace na po ng Mindanao ang National Capital Region kung saan ang Mindanao contributes to about 25 percent of the cases right now. So, nakikita ho natin, nagsi-shift po ’yung mga burden of cases sa ibang lugar,” ani Vergeire.

Bukod sa Mindanao, nakikita rin ng DOH ang pagtaas ng mga kaso sa ilang bahagi ng Visayas, partikular na sa Iloilo City na may 89 porsiyentong growth rate.

Dumami rin ang mga nagkakasakit sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon.

"There are a multitude of factors kung bakit po tumataas ang mga kaso. No. 1, of course, would be there would be mobility of the population. Pangalawa, ’yung compliance po natin sa health protocols. Pangatlo, ’yun pong response po ng ating gobyerno. And the last, ’yun pong epekto ng variant," ani Vergeire.

Ayon sa DOH, 6,691 ang daily average COVID-19 cases sa nakalipas na linggo sa buong bansa.

Tumaas ito nang higit 1,000 mula sa 5,200 average daily cases sa naunang dalawang linggo.

Sa pag-aanalisa ng ABS-CBN Data Analytics, naitala ang matataas na kaso sa Mindanao sa Northern Mindanao, Davao Region, at Soccksargen.

Pinakabinabantayan ang mga lungsod ng Davao, Cagayan De Oro , at Cotabato dahil sa mataas na growth rate.

“Ito talaga yung trend na nakikita natin for the past week na ano. ’Yung contribution ng NCR sa total cases, less than 20 percent na lang, talagang bumababa siya,” ani ABS-CBN Data Analytics head Edson Guido.

Tumaas din ang bilang ng mga namamatay kung saan naitala ang higit 100 nasawi nang 9 na beses sa nakalipas na 10 araw.

“’Yung ating case fatality rate, nasa 1.72%. Tumaas na po uli. ‘Yung mga deaths na mataas ay nasa region 3, region 4-A at sa NCR,” ani Guido.

Sabi pa ni Vergeire: "Makikita ho natin na bagamat dito sa National Capital Region, meron pa rin hong mga naitatalang namamatay because of COVID-19, but we are seeing a rise in the number of deaths in other regions of the country as well. So, ito po ’yung ating binabantayang maigi lalong lalo na po ’yung capacity ng ating mga hospital dito sa mga piling lugar na ito and we are really providing utmost assistance para po matulungan natin sila at hindi po ma-overwhelm ang kanilang mga lugar."

Samantala, bumalik naman sa 60,000 level ang aktibong kaso, habang naitala nitong mga nakalipas na araw ang pinakamababang bilang ng mga gumaling mula noong kalagitnaan ng Abril.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News