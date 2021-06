8 barangay sa Tacloban isinailalim sa granular lockdown

Walong barangay sa Tacloban City ang isinailalim sa granular lockdown para mapiligan ang pagkalat ng COVID-19.

Isinailalim sa granular lockdown ang 8 barangay sa Tacloban City, dahil sa nakitang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19.

Inirekomenda ng Tacloban City Inter-Agency Task Force na isailalim sa granular lockdown sa loob ng 5 hanggang 7 araw ang barangay ng 109, 109-A, 95, 91, 62-A, 74, 110, at 84.

Dahil sa pinahigpit na restriksyon sa mga lugar na ito, nakamonitor ang mga opisyal ng barangay.

"No activites allowed tas yung mga barangay they are monitoring yung in and out ng mga tao sa kanilang lugar," dagdag pa ni city health officer Dr. Gloria Fabrigas.

Ang lockdown ay nag-umpisa noong Hunyo 1 sa ilang mga barangay.

Nakikita ng Tacloban health office na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng pagkakahawahan ay ang mga pagtitipon.

Kaya nauna nang nagpalabas ng Executive Order si Mayor Alfred Romualdez na nagbabawal dito. Sa ilalim ng EO, mahigpit na ipinagbabawal ang mga public in-person activities tulad ng mga graduation at moving-up ceremonies, maging mga sports activities.



Patuloy na naitala ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Tacloban.

Sa tala ng Department of Health, noong Huwebes lamang ay 44 ang bagong kasong nadagdag sa lungsod at ngayong Sabado may bagong 41 kaso ang naitala.

Sa ngayon, may 277 active cases ang COVID-19 sa Tacloban.



Tumataas din ang kaso ng COVID-19 sa buong Eastern Visayas. Sa huling tala ng DOH, may bagong nadagdag na 297 kaso sa rehiyon. Ito na ang pinakamataas na bilang na naitala sa loob lamang ng isang araw. — Ulat ni Jenette Fariola-Ruedas

KAUGNAY NA VIDEO



Watch more in iWantTFC