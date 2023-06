Sugatan ang isang barangay tanod matapos bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa center island sa Maynila noong gabi ng Sabado.

Pasado alas-10 ng gabi nang bumangga ang motorsiklo sa may center island sa pagitan ng Mabini Flyover at Lacson Avenue sa Barangay 411.

Kinilala ang rider bilang isang tanod ng Barangay 399.

Ayon kay Andrew Concepcion, tanod ng Barangay 411 na pinangyarihan ng aksidente, dating may poste na may blinking light sa lugar pero nabangga ito at hindi na napalitan.

Nasa 2 hanggang 3 beses kada taong may naaksidente sa lugar, sabi ni Concepcion.

Isinugod sa ospital ang naaksidenteng tanod para ipagamot.

Payo naman ni Concepcion sa mga motorista na palaging mag-ingat at huwag uminom kapag nagmamaneho upang maiwasan ang aksidente.

