MAYNILA - Nangangamba ang isang oil industry player na hindi pa tuluyang bababa ang presyo ng langis hangga't hindi matapos ang gulo sa Ukraine.

Sa harap ito ng nakaambang taas-presyo muli ng langis kung saan P6.70 kada litro ang inaasahang dagdag sa presyo ng petrolyo.

Bukod dito, tataas ng P2.65 hanggang P2.80 ang presyo ng gasolina at may P5.15- P5.30 aasahang dagdag sa kerosene.

"Halos dikit na dikit na po ‘yong available na supply sa merkado versus doon sa demand. Para pong domino effect ang mangyayari. Kung magkaroon ng geo-political concern sa isang lugar, lalo na ‘yon ang pinagmumulan ng crude oil o langis, kadalasan nagse-speculate na ang merkado and thinking of the worst case scenario, so talagang nagkakaroon na po ng pagtaas ng presyo ng krudo," ani Jetti Petroleum President Leo Bellas.

Mahirap talaga aniyang kontrolin ang halaga ng rollback o price hike sa produktong petrolyo lalo't apektado ang suplay ng patuloy na giyera ng Russia sa Ukraine.

Bukod dito, may epekto rin ang pataas na demand sa mga lugar na katatapos lang ang lockdown gaya ng sa Shanghai, China.

"Lahat ng countries ngayon nag-o-open up na, nakaka-recover na. Sabay-sabay nag-o-open up ang mga economies, lumalaki ‘yong demand, so ngayon ‘yong kerosene. Kasi, buhay na naman ang mga airline, andami na namang nagta-travel, so tumataas ang demand ng jet. ‘yon ang supply and demand," ani Philippine Institute of Petroleum Executive Director Raphael Capinpin.

Ang mga transport group, sawa na umanong humirit pa ng taas-pasahe lalo't patapos na ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ngayon, aasa na lang umano sila sa susunod na administrasyon.

"Wala na ring saysay kasi ginawa na namin ‘yon, ngayon pa kaya na malapit pa silang bumaba, umalis? Kaya siguro, baka sa susunod na lang na pamunuan, administrasyon kami aapela, kung sakaling itong pagtaas ng diesel ay patuloy na tumaas," ani Stop & Go Coalition National President Zaldy Ping-Ay.

-- Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News