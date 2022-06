Bunsod ng serye ng mga pagpapasabog sa Mindanao, sinabi ng tagapagsalita ng PNP na si P/Col. Jean Fajardo na paiigtingin ng pulisya ang pagbabantay sa mga transport terminal sa buong bansa.

Magdedeploy din daw sila ng K9 units para magamit sa inspeksyon. Magpapakalat din daw sila ng mas maraming pulis sa mga transport terminals gaya ng airport, pier at bus terminals.

"Due to recorded series of explosion incidents in Mindanao area, the PNP strengthened its security coverage in transport terminals and hubs through inspection of baggage. The PNP will also deploy EDDs (K9 dogs) for this purpose. We also increased our police presence and visibility in these areas po," ani Fajardo.

Normal pa ang inspeksyon sa labas ng airport. May mga pulis din sa labas ng departure area.

Sa PITX naman, pumipila sa entrance ang mga pasaherong papasok sa terminal at sumasailalim sa inspection kung saan dumadaan sa xray machine ang mga bag ng mga pasahero.

Sa pier naman, sabi ng mga guwardya, ang dating security protocols pa rin ang kanilang ipinatutupad. Iinspeksyunin ang mga bag ng mga pasahero at hinahanapan sila ng vaccine cards.

Sa bus terminal naman sa Araneta Center, normal pa rin ang security protocols na ipinatutupad. Ininspeksyon ang mga bagahe bago makapasok sa terminal.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News