ABISO: Ilang kalsada sa QC, bahagi ng C5 road may reblocking ngayong weekend

MAYNILA - May mga nakatakdang road repair at reblocking sa ilang pangunahing kalsada sa Quezon City at bahagi ng C5 Road simula alas-11 ng gabi Biyernes, Hunyo 4, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) at Department of Public Works and Highways.

Sa inilabas na abiso ng MMDA at DPWH, partikular na kukumpunihin ang northbound direction ng EDSA sa Quezon City malapit sa kanto ng Kaingin Road.

Sa C-5 road, gagawin ang pagkukumpuni sa Rajah Matanda (ika-3 lane mula sa bangketa) pagkalagpas ng Highland Drive (ika-2 lane mula sa bangketa)

May pagkukumpuni rin pagkalagpas ng Shuster Street (ika-2 lane mula sa bangketa).

Magtatapos ang pagkukumpuni sa Lunes, Hunyo 7, ala-5 ng umaga.

Inaabisuhan ang mga motorista na iwasan ang mga nabanggit na kalsada at maghanap na lang ng alternatibong ruta upang hindi maipit sa traffic.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News

