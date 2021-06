Restriction sa non essential travel mas hinigpitan sa Iloilo

Mas naghigpit pa sa border checkpoint ang probinsiya at lungsod ng Iloilo para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Ipinatutupad ngayon ang mas mahigpit na restrictions sa non-essential travel sa buong lungsod at lalawigan ng Iloilo matapos ang paglobo ng kaso ng COVID-19.

Magsasagawa na rin ng border checkpoints simula Biyernes sa mga barangay at kabayanan kung saan hahanapan ng quarantine pass ang mga gustong makapasok sa lungsod at probinsya.

Sa Executive Order no.175 na inilabas ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., mas istriktong municipal quarantine ang kanilang ipatutupad at tanging Authorized Persons Outside of Residence (APORs), returning overseas Filipinos, at locally stranded individuals lamang ang pahihintulutang lumabas at makabiyahe.

Sa Iloilo City naman, nagpalabas din ng Executive Order No. 50 si Mayor Jerry Treñas na nagpapataw ng restrictions sa non-essential travel.

Isang quarantine pass lamang kada pamilya ang ibibigay para makalabas at makabili ng essential na pangangailangan para malimitahan ang paglabas at pagdami ng mga tao sa kalye.

Matatandaan na nasa sa modified enhanced community quarantine status ang lungsod ng Iloilo hanggang Hunyo 15, 2021, habang nananatiling nasa MGCQ naman ang lalawigan.



Sa pinakabagong COVID-19 case bulletin na inilabas ng DOH-6, nakapagtala ng 163 bagong kaso ang Iloilo Province at 123 naman sa Iloilo City.

- Ulat ni Rolen Escaniel