Pantawid ng Pag-ibig: Food packs hatid sa 1,000 pamilya sa Angeles, Pampanga

Bukas na ulit ang beauty parlor na pinagtatrabahuhan ni Margorie Labyana ng Barangay Pulung Cacutud sa Angeles City, Pampanga, pero di pa regular ang pasok dahil sa limitado pa ring customer.

"Ang pasok ko minsan sa isang linggo dalawang beses lang. Kapag minalas-malas, isa hanggang dalawang tao lang ang nagpapalinis," ani Labyana.

Anim na anak ang binubuhay ni Labyana at ng kaniyang mister. Bihira lang din ang pasok nito bilang construction worker.

Kaya't para may extra na kita, tumatanggap si Labyana ng home service ng manicure at pedicure.

Sa paglalako naman ng isda umaasa ang mag-asawang Teresita at Ricardo De Guzman.

May kani-kaniya nang pamilya ang kanilang apat na anak kaya't kahit pareho nang senior citizen at delikado sa labas ngayong may COVID-19, pilit silang kumakayod para sa kanilang pantustos sa gastos.

"Minsan nakikitinda, 3 beses sa isang linggo. Hindi naman cash 'yun, may utang ang iba, minsan hindi sya makasingil," ani Teresita.

Ume-extra ring labandera si Teresita para mapagkasya ang budget sa iba pang bayarin.

Nagdala ang Pantawid ng Pag-ibig ng ABS-CBN ng mga bigas at de- lata sa nasa 1,000 pamilya ng barangay Pulung Cacutud, kabilang sina De Guzman at Labyana.

Mayroon ding mga laruan na mapaglilibangan ng mga bata.

— Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News