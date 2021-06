LGUs naghahanda sa pagbabakuna vs COVID-19 ng essential workers

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa napipintong rollout ng bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) sa mga essential worker o mga nasa A4 priority group sa National Capital Region at 8 pang lugar.

Nakakakasa ang ceremonial rollout sa SM Mall of Asia sa Pasay City sa Hunyo 7.

Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon, ito na ang magiging hudyat ng pagbubukas ng COVID-19 vaccination ng naturang sektor.

Pero ipapatupad lang muna ito sa NCR Plus 8 o Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Metro Cebu, at Metro Davao.

"Ok na po, kasi may mga padating na pong dagdag na bakuna. May darating na isang milyong Sinovac sa June 6, sa Sunday, at mayroon ding parating na 2 million na Pfizer sa June 11, sa aking pagkakaalam. And 'yung Sinovac naman, linggo-linggo, magpapadala sila. So tuloy-tuloy na 'yung supply. Napaka-importante nito, lalo na't gusto na natin buksan talaga ang ekonomiya natin," ani Dizon.

Naghahanda na rin ang Muntinlupa City. Guidelines na lang at dagdag na suplay ng bakuna ang kanilang hinihintay.

"We are consuming our first doses and hopefully anytime this weekend madagdagan supplies namin from the national government. Ready na ready na ang Muntinlupa for A4," ani Muntinlupa City Health Office Officer in Charge Dr. Juancho Bunyi.

Sa Batangas, inilista na lang muna ang pangalan ng mga dumating sa kapitolyo para magpabakuna, pero wala pa sa binabakunahang priority list sa ngayon.

Ayon kay Batangas Provincial Health Officer Dr. Rose Ozaeta, hindi sapat ang alokasyon ng bakuna na dumarating kaya mahigpit silang sumusunod sa priority list na itinakda ng gobyerno.

Umaabot na sa higit 100,000 residente sa probinsiya ang nabakunahan kontra COVID-19.

"Kaya lang po 'yung allocation ng vaccine namin ay talaga naman kulang, 'yun ba naman kahit hindi nasa A1, 2, 3 gustong gusto na nilang magpabakuna na pero strict tayo sa national protocol na A1, 2, 3," ani Ozaeta.

Paalala naman ni Health Undersecretary Myrna Cabotaje, mga bakunang binili lang ng gobyerno ang maaaaring gamitin para sa mga nasa A4 category, habang ang mga donasyong galing sa COVAX Facility ng World Health Organization ay para sa mga nasa A1 to A3 category o iyong mga health worker, senior, at mga may comorbidity.

Hinihintay na lang ang dagdag na COVID-19 vaccines mula sa COVAX bago simulan ang pagbabakuna ng mahihirap o mga nasa A5 priority group.

Kabilang sa ibibigay sa kanila ang nasa 2 milyong doses ng Pfizer na ayon kay Dizon ay inaasahang darating sa Hunyo 11.

Kasama rin ang Pilipinas sa mga unang bansang makakatanggap ng bahagi ng 80 milyong COVID-19 vaccine doses na ibabahagi bilang donasyon sa Hunyo.

Unang ipapamahagi ang 25 milyong doses ng bakuna, at 7 milyon dito ay para sa ilang bansa sa Asya kasama na ang Pilipinas.

Padaraanin din ang donated COVID-19 vaccines sa COVAX Facility.

Nilinaw din ng Estados Unidos na hindi nila gagamitin ang COVID-19 vaccines para makakuha ng pabor mula sa ibang bansa.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News